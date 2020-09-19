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Победа тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» - Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий

19.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Его слова приводит Popsport.

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Его слова приводит Popsport.

«Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед», — заявил Бердзенишвили. Он посчитал, что спорт и политика связаны, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. При этом политик назвал «Динамо» более сильным, чем местный клуб.

17 сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из Лиги Европы. При этом победа стала для грузинского клуба четвертой в истории еврокубков.

Тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию турнира. В следующем раунде команда встретится с испанской «Гранадой».
 
 
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Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Его слова приводит Popsport.
 
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