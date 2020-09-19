Бубка поздравил шведского легкоатлета, побившего его рекорд









Бубка: Теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед

Фото: ЕРА

пишет gordonua.com Украинский спортсмен, президент Национального комитета Украины Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, который побил его рекорд в прыжках с шестом, продержавшийся 26 лет,gordonua.com





Twitter. "Поздравляю Армана с тем, что побил мой рекорд! Отличный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди. Также я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед! Всего самого лучшего и новых высот", – написал Бубка в своем





16 сентября на коммерческих соревнованиях "Бриллиантовая лига" Дюплантис преодолел высоту в 6,15 м со второй попытки, что на 1 см превосходит рекорд Бубки на открытых аренах, установленный в Сестриере (Италия) в июле 1994 года.





Шведскому легкоатлету принадлежит рекорд в прыжках с шестом и в закрытых помещениях, который составляет 6,18 м.





Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров.



