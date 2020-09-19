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Доллар упал ниже 2,58 рубля. Какие курсы валют установили в обменниках

19.09.2020 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,576 рубля, а евро — 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,576 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк), 2,578 рубля (РРБ-Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать в банк американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, Абсолютбанк — 2,568 рубля.

Курс евро выше всего в БТА Банке — 3,083 рубля, а ниже всего в Paritetbank и РРБ-Банк — 3,05 рубля, Белинвестбанке — 3,051 рубля.

Сдавать евро в банк выгоднее всего в Абсолютбанк — 3,039 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Самый выгодный курс продажи банками доллара - 2,576 рубля, а евро - 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
 
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