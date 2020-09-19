|
Доллар упал ниже 2,58 рубля. Какие курсы валют установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,576 рубля, а евро — 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,576 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк), 2,578 рубля (РРБ-Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать в банк американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, Абсолютбанк — 2,568 рубля.
Курс евро выше всего в БТА Банке — 3,083 рубля, а ниже всего в Paritetbank и РРБ-Банк — 3,05 рубля, Белинвестбанке — 3,051 рубля.
Сдавать евро в банк выгоднее всего в Абсолютбанк — 3,039 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый выгодный курс продажи банками доллара - 2,576 рубля, а евро - 3,05 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)