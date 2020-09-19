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BMW показала обновленную версию удлиненного седана пятой серии

19.09.2020 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через неделю откроет свои двери автосалон в Пекине, и производители потихоньку начинают рассекречивать новинки, премьерный показ которых состоится в китайской столице. Одной из них станет удлиненная модификация недавно обновленного седана BMW пятой серии.


Удлиненные версии седанов среднего класса широко распространены в Китае. «Пятерка» BMW с приставкой Li по итогам прошлого года на местном рынке стала самым популярным седаном бизнес-класса — было продано около 174 тысяч единиц модели, которая теперь обновилась вслед за обычной европейской версией. Пока компания поделилась парочкой изображений экстерьера, судя по которым, изменения во внешности идентичны стандартной «пятерке» — длиннобазный седан получил фары с новым рисунком ходовых огней, слегка увеличенные «ноздри» радиаторной решетки и новые задние фонари с измененной архитектурой светодиодных элементов.


От европейской «пятерки» удлиненный седан отличается растянутой на 130 мм (до 3105 мм) колесной базой. Из оснащения заявлены панорамная стеклянная крыша, атмосферная подсветка и информационно-развлекательный комплекс с двумя экранами для седоков заднего ряда.

Подробностей о моторной гамме удлиненной «пятерки» пока нет, но известно, что наряду с бензиновыми турбомоторами покупателям предложат также версию с 292-сильной гибридной установкой на основе двухлитровой «четверки» и с паспортным средним расходом всего 1,5 л на 100 км.

Все прочие детали о седане BMW раскроет на Пекинском автосалоне, который начнет работу 26 сентября.

 
 
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Одной из новинок грядущего Пекинского автосалоне станет удлиненная модификация недавно обновленного седана BMW пятой серии.
 
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