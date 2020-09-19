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«Мое сердце – с каждой из вас». Тихановская написала восторженный пост про беларуских женщин

19.09.2020 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в телеграм-канале Светланы Тихановской «Пул первой» появился пост, посвященный всем беларуским женщинам, которые сегодня снова выйдут на марш – цитируем. 

«Сегодня смелые беларуcкие женщины снова идут на Марш. Идут, несмотря на то, что в прошлую субботу было грубо задержано больше ста беларусок. Идут, несмотря на то, что их постоянно запугивают и оказывают давление. Вопреки всему они продолжают показывать свой мирный протест и поразительную стойкость духа.

Дорогие мои беларуски! Теперь режим пошел дальше – и начал покушаться не только на нас, но и на наших детей. Они забрали ребёнка у Елены Лазарчик. Они пытаются поставить нас перед выбором: быть верными своим детям или своей стране. Они думают, можно заставить беларсcкую женщину выбирать. И они идут на эту низость, потому что загнаны в угол вашей решимостью. В последние месяцы они много раз ошибались, считая, что мы – слабые. Но нет никого сильнее матери, которая борется за будущее своего ребенка, своей семьи и своей страны. Весь мир восхищается беларусками, и вы по праву достойны восхищения. Мое сердце – с каждой из вас. Спасибо вам!»

 
 
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Сегодня в телеграм-канале Светланы Тихановской «Пул первой» появился пост, посвященный всем беларуским женщинам, которые сегодня снова выйдут на марш –...
 
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