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«Мое сердце – с каждой из вас». Тихановская написала восторженный пост про беларуских женщин
Источник материала: KYKY>
Сегодня в телеграм-канале Светланы Тихановской «Пул первой»
«Сегодня смелые беларуcкие женщины снова идут на Марш. Идут, несмотря на то, что в прошлую субботу было грубо задержано больше ста беларусок. Идут, несмотря на то, что их постоянно запугивают и оказывают давление. Вопреки всему они продолжают показывать свой мирный протест и поразительную стойкость духа.
Дорогие мои беларуски! Теперь режим пошел дальше – и начал покушаться не только на нас, но и на наших детей.
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Сегодня в телеграм-канале Светланы Тихановской «Пул первой» появился пост, посвященный всем беларуским женщинам, которые сегодня снова выйдут на марш –...
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