ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идем за грибами: запрет на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси

19.09.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

© Photo : УВД Гомельского облисполкома
Пошла за грибами: пенсионерка провела две ночи в лесу в Чечерском районе

На прошлой неделе благодаря дождливой погоде ограничения на посещение лесов были сняты по всей Беларуси, поскольку понизился уровень пожароопасности. В начале текущей недели их начали вводить снова. Накануне выходных ограничения появились в 14 районах страны, в субботу утром их оставили только в трех районах.

В данный момент в лес нельзя ходить в Столбцовском и Солигорском районах Минской области. На Гомельщине запрет по-прежнему действует только в Октябрьском районе.

Перед тем, как идти за грибами, любителям тихой охоты стоит удостоверится, что ограничений на посещение лесов нет. Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

© Sputnik / Валерия Берекчиян
Опытные грибники советуют новичкам не идти в лес наобум: рискуете прийти в совсем пустой лес и попросту потерять время

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне выходных ограничение ввели сразу в 14 районах республики, в субботу запрет оставили только в трех районах страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В американском Рочестере стрельба: двое погибших, 14 раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика