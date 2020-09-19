Идем за грибами: запрет на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Запрет на посещение лесов сняли почти по всей Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

На прошлой неделе благодаря дождливой погоде ограничения на посещение лесов были сняты по всей Беларуси, поскольку понизился уровень пожароопасности. В начале текущей недели их начали вводить снова. Накануне выходных ограничения появились в 14 районах страны, в субботу утром их оставили только в трех районах.

В данный момент в лес нельзя ходить в Столбцовском и Солигорском районах Минской области. На Гомельщине запрет по-прежнему действует только в Октябрьском районе.

Перед тем, как идти за грибами, любителям тихой охоты стоит удостоверится, что ограничений на посещение лесов нет. Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте , размещенной на сайте Минлесхоза.

© Sputnik / Валерия Берекчиян Опытные грибники советуют новичкам не идти в лес наобум: рискуете прийти в совсем пустой лес и попросту потерять время

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).