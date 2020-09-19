|
Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам
Источник материала: СТВ
Женщина посмотрела на семейные снимки и задалась одним вполне понятным вопросом. Почему её нигде нет?
На своей странице в Instagram Бетани Роуз часто
Однако, как выяснилось, дома в рамках в основном стоят семейные фотографии без её участия. На них только муж и дети. Пока Бетани ломала голову над тем, как же так получилось, она случайно нашла разгадку.
Женщина отправилась на прогулку с мужем и детьми, фотографировалась и прекрасно проводила время. И вот пришло время взглянуть на снимки. Выяснилось, что в рамках нет её фотографий, потому что… муж не умеет красиво фотографировать.
А может и умеет, но просто мужчина специально идёт на эту хитрость. И эта беда оказалась слишком хорошо знакома всем девушкам. Они пожаловались, что почему-то всегда так выходит – женщины красиво фотографируют своих мужчин, а их партнёры – абы как.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам
Женщина посмотрела на семейные снимки и задалась одним вполне понятным вопросом. Почему её нигде нет? На своей странице в Instagram Бетани Роуз часто делится семейными...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)