В американском Рочестере стрельба: двое погибших, 14 раненых

В американском городе Рочестер 19 сентября произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, 14 пострадали.





«Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», — сказал шеф местной полиции Марк Симмонс, чьи слова приводит 13 WHAM .

По информации полиции, на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Других подробностей об инциденте пока не приводится.

В Рочестере проходят протесты движения Black Lives Matter. Протесты вспыхнули после того, как местный афроамериканец умер от удушья после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Семерых полицейских уволили.