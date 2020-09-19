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В американском Рочестере стрельба: двое погибших, 14 раненых
Источник материала: Навiны
В американском городе Рочестер 19 сентября произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, 14 пострадали.
«Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», — сказал шеф местной полиции Марк Симмонс, чьи слова приводит
По информации полиции, на месте происшествия работают сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Других подробностей об инциденте пока не приводится.
В Рочестере проходят протесты движения Black Lives Matter. Протесты вспыхнули после того, как местный афроамериканец умер от удушья после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Семерых полицейских уволили.
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В американском городе Рочестер 19 сентября произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, 14 пострадали.
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