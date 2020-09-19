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В Канаде водителя Tesla задержали за сон во время езды со скоростью 150 км/ч

19.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадская королевская полиция (RCMP) оштрафовала водителя электрокара Tesla Model S, который включил функцию автопилота и спал, пока автомобиль двигался со скоростью почти 150 км/ч, пишет Autonews.


Фото: twitter.com / RCMPAlberta

Инцидент произошел в провинции Альберта. Полицейский экипаж получил информацию об электрокаре, который едет с явным превышением скорости. Кроме того, другие участники дорожного движения отмечали, что оба передних кресла максимально откинуты назад и водитель, по всей видимости, спит.

Полицейские «сели на хвост» нарушителю, включив проблесковые маячки и сирену, однако Tesla Model S начала стремительно ускоряться, разогнавшись до 150 км/ч. Затем полицейским все же удалось прижать автомобиль к обочине. 20-летнему водителю электромобиля выписали штраф и лишили его водительских прав на одни сутки.

О том, что водитель Tesla, вероятно, спал, говорит запись с камеры полицейского автомобиля, на которой заметны откинутые спинки сидений. Кроме того, радар зафиксировал максимальную скорость в 150 км/ч — это верхняя точка диапазона, в котором работает функция Autopilot.

Напомним, компания Tesla в руководстве к использованию подчеркивает, что система Autopilot является сугубо вспомогательной функцией, поэтому водитель обязан продолжать смотреть на дорогу и держать руки на руле, чтобы сразу же взять управление на себя в случае возникновения опасности.

 
 
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В Канаде полиция задержала водителя, который откинул сиденье и спал, пока автомобиль ехал в автоматическом режиме.
 
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