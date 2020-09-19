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Toyota выводит на европейский рынок RAV4 с расходом 1 л на 100 км

19.09.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подзаряжаемый «гибрид» Toyota RAV4 был представлен еще прошлой осенью в США с приставкой Prime в обозначении, но только сейчас новая версия «паркетника» добралась до Европы. Одновременно компания поделилась новыми подробностями о силовой установке бензоэлектрического кроссовера, который в Старом свете будет продаваться как RAV4 Plug-In Hybrid.


Подзаряжаемый «гибрид» — самая мощная и экономичная модификация в гамме RAV4. В составе силовой установки работает 2,5-литровая бензиновая атмосферная «четверка» (185 л.с.) семейства Dynamic Force, электромеханический вариатор и пара электромоторов — спереди (мощностью 134 кВт) и на задней оси (40 кВт). Суммарная отдача — 306 лошадиных сил.



До 100 км/ч RAV4 Plug-In Hybrid способен разогнаться за 6 секунд, а в электрическом режиме движения одного заряда расположенной под полом салона батареи емкостью 18,1 кВтч должно хватить на 75 км пробега (по циклу WLTP). Но еще больше впечатляет заявленный производителем расход в комбинированном цикле — один литр на 100 км пути (опять-таки, согласно методике WLTP). Пол багажника из-за дополнительного электрооборудования у RAV4 Plug-In Hybrid приподнят, поэтому объем грузового отсека оказался меньше, чем у базовой версии — 520 л против 580 л.



Из оснащения для RAV4 Plug-In Hybrid заявлены мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, розетка на 230 вольт, комплекс активных систем безопасности Safety Sense и 19-дюймовые колесные диски.


Продажи RAV4 Plug-In Hybrid начнутся уже в этом месяце, но стоимость кроссовера в Toyota пока не озвучили.

 
 
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Подзаряжаемый «гибрид» Toyota RAV4 был представлен еще прошлой осенью в США, но только сейчас новая версия «паркетника» добралась до Европы.
 
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