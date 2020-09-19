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«Это совершенно новая для нас ситуация». Как Красный Крест помогал хасидам-паломникам на белорусской границе
19.09.2020 14:42 — Разное |
Новости Беларуси. Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста прокомментировала ситуацию, которая сложилась с хасидами-паломниками на нейтральной территории между Беларусью и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь израильтянам оказывали 38 волонтеров. На протяжении пяти дней они обеспечивали пилигримов всем необходимым: одеялами и матрасами (их ушло более 700 единиц), горячим питьем. Сообщается, что передана почти тонна овощей и фруктов, детское пюре, термокружки. Проводилась термометрия. Люди получали средства индивидуальной защиты.
Работа шла в круглосуточном режиме в тесном контакте с посольством Израиля в Беларуси, партнерами из фондов ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также местными органами власти и обществом Красного Креста Украины.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Задача была – дать кров, поэтому порядка 700 – в течение всего периода времени – одеяла, пледы, коврики, надувные матрасы, горячее питание. Это тот функционал, который традиционно выполняет Красный Крест – оказание первой помощи.
Были и порезы, и ушибы, у детей, естественно, укусы комаров. Вопрос, связанный с эпидобстановкой, поэтому проводилась термометрия бесконтактными термометрами, раздавались средства индивидуальной защиты, антисептики.
Самая главная проблема была – особенности питания, потому что это верующие люди и мы должны уважать их традиции. Это кошерная еда. Причем был запрос именно кошерной еды из города Умань.
Поэтому иногда задавали вопросы: почему белорусская сторона не обеспечила кошерной едой? Потому что был конкретный запрос – из города Умань. Поэтому Красному Кресту пришлось связываться с украинским Красным Крестом, который помогал делать эту передачу продуктов питания, наборов питания через границу.
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«Это совершенно новая для нас ситуация». Как Красный Крест помогал хасидам-паломникам на белорусской границе
Новости Беларуси. Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста прокомментировала ситуацию, которая сложилась с хасидами-паломниками на...
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