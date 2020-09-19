Сближение Лукашенко с Россией может радикализовать протесты

Источник материала: Ежедневник

Конституционная реформа, о которой говорят Минск и Москва, выглядит консенсусным планом. Единственный элемент, который не вписывается в план — это белорусский народ, который категорически против.

Академический директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), исследовательница Университета Витовта Великого в Каунасе Татьяна Чулицкая приняла участие в zoom-конференции, организованной проектом Belarus in focus и Пресс-клубом 15 сентября. Главным образом участники обсуждали недавний визит Александра Лукашенко в Сочи, где четыре часа наедине с Владимиром Путиным обсуждался белорусский кризис, пишет Thinktanks.by .

«Александр Лукашенко сейчас находится в ситуации подорванной легитимности, причем подорванной легитимности как внутри, так и за пределами страны, - отметила Татьяна Чулицкая. - Пытаясь несколько скорректировать эту ситуацию, Лукашенко намеревался ехать в Сочи с подавленными в Беларуси протестами. Но попытка приехать в Сочи не получилась. Мы видим, что попытки сбить массовую мобилизацию общества приводят к обратным эффектам, происходит изменение форм протеста. Мобилизацию и политизацию общества можно назвать исключительной, в белорусском протестном движении появились люди, которые никогда ранее не интересовались политикой и не участвовали в ней».

По мнению Чулицкой, «конституционная реформа, о которой говорят в Минске и Москве, выглядит достаточно консенсусным планом между РБ и РФ, единственный элемент, который не вписывается в этот план — это белорусский народ, который категорически не настроен принимать подобные предложения». Она обращает внимание на то, что до сегодняшнего дня в белорусских протестах по большому счету отсутствовала геополитическая повестка дня, «не было ни пророссийских, ни антироссийских, ни прозападных высказываний со стороны масс, если мы посмотрим на отношения белорусов к россиянам с точки зрения социологии, то это в целом от позитивного до нейтрального». «Но в случае попыток заключения внешнеполитических договоров высокого уровня, в случае подписания пресловутой 31-й дорожной карты можно ожидать радикализации настроений, появится антироссийская риторика, протестное движение приобретет черты национально-освободительного», - считает Татьяна Чулицкая.

Быть ли протестам без лидеров

Законы протестного движения предполагают наличие лидеров. «В протестах в какой-то момент должны появляться лидеры. И это очень интересный момент в белорусском протесте — лидерам не дают появиться, их сразу закрывают, нейтрализуют, мы прекрасно это видим по ситуации с Координационным советом. Это большой вопрос, кто и как сможет проявиться в этом протесте на лидерских позициях или это все же останется протестом через телеграм-каналы и соцсети. Возможно, этим лидером станет Светлана Тихановская, как идейный вдохновитель, но это чрезвычайно сложно — быть лидером протеста, не находясь в стране. Я бы оставляла это пока в качестве открытого вопроса — насколько долго без лидеров продлятся протесты», - сказала Татьяна Чулицкая. С другой стороны, как заметила исследовательница, стала заметной институализация протеста, «мы видим хорошо организованное движение спортсменов, группу «киберпартизаны», которая атакуют государственные сайты». «Появляются интересные формы, но для логического развития, видимо, все же нужен некий центр, возможно, это будет Координационный совет при переходе в форму партии. Но сейчас сильную динамичность ситуации прогнозировать сложно», - считает Татьяна Чулицкая.

Дефицит у правящих кругов

Вместе с тем, у Лукашенко серьезные проблемы «с надежным кадровым потенциалом — это было хорошо видно, когда происходили странные перестановки внутри силового блока, когда людей просто перетасовали по позициям, или когда на пост главы протестующей Гродненской области назначается министр зравоохранения». «Но по открытым источникам сложно судить, насколько массовым стал отток кадров из правящих элит. Кроме того, сохраняется монолит силовиков, а также судейского и прокурорского корпусов, а это — важный механизм репрессий», - отметила Татьяна Чулицкая.