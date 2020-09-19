На МКАД в районе Ангарской сбили лося. Местные считали его символом района

Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня в районе обеда. Местные жители говорят, что этот лось часто появлялся в окрестностях и порой выходил на дорогу. Некоторые даже называли его символом Ангарской. Как рассказали Onliner в ГАИ, лось выскочил на дорогу перед автомобилем Renault. Находившиеся в машине люди не пострадали.

Участники районных чатов в Telegram утверждают, что обращались в ответственные структуры с просьбой увести животное подальше от дороги, однако никаких мер принято не было.