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На МКАД в районе Ангарской сбили лося. Местные считали его символом района

19.09.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария произошла сегодня в районе обеда. Местные жители говорят, что этот лось часто появлялся в окрестностях и порой выходил на дорогу. Некоторые даже называли его символом Ангарской. Как рассказали Onliner в ГАИ, лось выскочил на дорогу перед автомобилем Renault. Находившиеся в машине люди не пострадали.

Участники районных чатов в Telegram утверждают, что обращались в ответственные структуры с просьбой увести животное подальше от дороги, однако никаких мер принято не было.

 
 
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Авария произошла сегодня в районе обеда. Местные жители говорят, что этот лось часто появлялся в окрестностях и порой выходил на дорогу. Некоторые даже называли...
 
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