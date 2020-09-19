Врачи рассказали о состоянии мужчины, который поджег себя перед зданием милиции

Источник материала: Onliner

Вчера днем прямо у входа в здание милиции в Смолевичах мужчина облил себя бензином и поджег. Увидев это, из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь. В результате пострадавший получил сильные ожоги: обгорело примерно 90% тела. Сегодня мужчину перевезли в больницу скорой медицинской помощи в Республиканский ожоговый центр. Об этом рассказали в Минздраве .

— Республиканский консилиум специалистов, который вчера вечером состоялся в Смолевичах, принял решение, что врачи в Смолевичах оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение: при стабилизации его состояния необходима госпитализация в Республиканский ожоговый центр. Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку. Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое, — сообщили медики.

Как сообщалось, ранее мужчина уже предпринимал попытки суицида.