Вице-премьер Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном

Ему разрешено «при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера». Также он имеет право подписывать это соглашение «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».





Ранее такие полномочия имел Дмитрий Крутой. Как сообщалось, в июне 2020 года Крутой был назначен заместителем главы президентской администрации. Ранее он был членом правительства: министром экономики, затем первым вице-премьером.





В марте 2020 года сообщалось, что Казахстан и Беларусь на тот момент не смогли договориться о поставках нефти. Тогда было сказано, что на это «нет правовых оснований в рамках ЕАЭС». Хотя министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в это же время отметил, что двустороннее соглашение продолжают прорабатывать.