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В Минске фонтаны отключать будут поэтапно
Источник материала: Партизан
Сезон работы фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября - 28 и 29 сентября.
Об этом информирует
Исключение — фонтан на водной глади р. Свислочи в районе парка им. Янки Купалы. Он будет работать 30 сентября, в 20:30 начнется последнее в нынешнем сезоне светомузыкальное шоу, потом гейзер отключат.
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Сезон работы фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября - 28 и 29 сентября.
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