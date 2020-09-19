







«Политринга» рассказал лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный, комментируя требование Президента Беларуси Александра Лукашенко провести перерегистрацию партий. Об этом в комментарии корреспондентурассказал лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный, комментируя требование Президента Беларуси Александра Лукашенко провести перерегистрацию партий.





«Перерегистрация партий может иметь два сценария: 1. Зачистка политического поля путем ликвидации неугодных. 2. Совершенствование партийного строительства и совершенствование партий для повышения их роли в жизни нашей страны. Надеемся, процесс пойдет по второму сценарию», - отметил он.





Заднепряный считает, что РПТС обязана пройти перерегистрацию.





«Если будут замечания, мы их устраним», - заверил он.





В то же время лидер РПТС прояснил ситуацию касательно подписания членом партии Эдуардом Нарышкиным резолюции о требовании перевыборов.





«В данной резолюции требования проведения новых выборов не соответствуют позиции нашей партии. На сайте РПТС, еще в августе 2020г., обозначена наша позиция: " В срочном порядке создать расширенный Совет с привлечением различных представителей гражданского общества для выработки изменений в Конституцию РБ. После принятия изменений в Конституцию назначить новые выборы Президента и Парламента, не позднее 6-ти месячного срока". Наш представитель, присутствовавший на заседании круглого стола политических партий РБ, обязан был довести нашу позицию остальным участникам совещания.





ТUT.BY обозначил данную подпись, как свою личную позицию. На заседании Политисполкома Партии будет рассмотрен данный поступок», - подытожил он. Подписант резолюции Эдуард Нарышкин в интервьюобозначил данную подпись, как свою личную позицию. На заседании Политисполкома Партии будет рассмотрен данный поступок», - подытожил он.





Напомним, накануне стало известно о том, что Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции тщательно посмотреть на все партии: соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.