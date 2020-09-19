Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о создании боевого блока "Авангард" и назвал имя конструктора, который стал автором этого современного оружия, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, выход США из Договора по противоракетной обороне вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. "Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — пояснил он.

Глава России отметил, что в 2001 году лично присутствовал на первом испытательном пуске боевого блока "Авангард" с Плесецка. "Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен", - припомнил Путин.

Кроме того, президент РФ раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард". Им оказался конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. В День оружейника Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с ним. Российский лидер сообщил, что наградил Ефремова орденом святого апостола Андрея Первозванного за разработку комплекса.

© Sputnik / Михаил Климентьев Изображение на мониторе Героя Социалистического труда, Героя Труда РФ, автора гиперзвукового боевого блока "Авангард" Герберта Ефремова

Значимость проекта

Президент РФ сравнил работу российских оружейников по разработке гиперзвуковых ракет "Авангард" с масштабом реализации ядерного проекта СССР.

"Результаты вашей работы трудно переоценить. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь его автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", - заявил он.

Глава России напомнил, что раньше его стране приходилось быть в роли догоняющей в том, что касалось атомного оружия, дальней стратегической авиации, ракетной межконтинентальной техники. По его словам, это всегда ставило РФ в опасное положение и было явным нарушением стратегического баланса.

© Photo : Минобороны РФ Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"

"И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что в 2004 году начали реализовывать идеи Герберта Ефремова. В 2018 году был осуществлен завершающий пуск, а в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой "Авангард", поставили на боевое дежурство.

Что такое "Аванград"

О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Владимир Путин впервые сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений. Тогда Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.

© Sputnik / Михаил Климентьев 26 декабря 2018. Президент РФ наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком

"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.