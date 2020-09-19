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Новикова: пришло время задуматься о новой экономической этике

19.09.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Текущая ситуация в Беларуси вскрывает массу отживших методов и инструментов управления экономикой. Об этом и не только в программе "Деньги и мир" рассуждает заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова.

"Экономика становится цифровой, она становится сетевой, информационной и может функционировать только как экономика знаний. Мы сосредоточились на IT-секторе, но дай бог, чтобы он от нас не уехал, ведь они дают нам до 5% экспорта. Мы говорим об инновационной экономике, но наши предприятия не восприимчивы к инновациям и так далее. Сегодня самое время задуматься о новой экономической этике, которая впитала бы в себя актуальный дух созидания и белорусское трудолюбие, запрос на иные подходы в отношениях власти и общества", — считает эксперт. 

© Pixabay
Реальные доходы белорусов в январе-июле выросли более чем на 5%

По мнению собеседницы Sputnik, сегодня важно услышать голос молодежи, той самой молодой "буржуазии", которая в скором будущем начнет играть решающую роль в нашем экономическом развитии, оживить местное самоуправление на основе большей финансовой самостоятельности регионов.

Напомним, после выборов в Беларуси многие IT-компании считают свою работу небезопасной из-за регулярных отключений интернета и давления, оказываемого властями на сотрудников. Обыски прошли в минском филиале российского IT-гиганта "Яндекс", а руководство Viber после задержания нескольких сотрудников и вовсе решило закрыть офис в Минске.

По подозрению в хищении четыре топ-менеджера IT-компании PandaDoc были арестованы. Накануне основатель компании Микита Микадо открыто поддержал оппозицию и начал сбор средств для силовиков, решивших уволиться из органов на фоне протестов.

Подробнее о том, как преодолеть отжившие стереотипы управления экономикой, вы узнаете в программе "Деньги и мир" с участием доктора экономических наук, профессора Ирины Новиковой на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Те самые "молодые буржуйчики" в ближайшем будущем начнут играть решающую роль в экономическом развитии Беларуси, считает доктор экономических наук Ирина Новикова.
 
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