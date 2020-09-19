|
Новикова: пришло время задуматься о новой экономической этике
19.09.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Текущая ситуация в Беларуси вскрывает массу отживших методов и инструментов управления экономикой. Об этом и не только в программе "Деньги и мир" рассуждает заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова.
"Экономика становится цифровой, она становится сетевой, информационной и может функционировать только как экономика знаний. Мы сосредоточились на IT-секторе, но дай бог, чтобы он от нас не уехал, ведь они дают нам до 5% экспорта. Мы говорим об инновационной экономике, но наши предприятия не восприимчивы к инновациям и так далее. Сегодня самое время задуматься о новой экономической этике, которая впитала бы в себя актуальный дух созидания и белорусское трудолюбие, запрос на иные подходы в отношениях власти и общества", — считает эксперт.
По мнению собеседницы Sputnik, сегодня важно услышать голос молодежи, той самой
Напомним, после выборов в Беларуси многие IT-компании считают свою работу небезопасной из-за регулярных отключений интернета и давления, оказываемого властями на сотрудников. Обыски прошли в минском филиале российского IT-гиганта "Яндекс", а руководство Viber после задержания нескольких сотрудников и вовсе
По
Подробнее о том, как преодолеть отжившие стереотипы управления экономикой, вы узнаете в программе "Деньги и мир" с участием доктора экономических наук, профессора Ирины Новиковой на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те самые "молодые буржуйчики" в ближайшем будущем начнут играть решающую роль в экономическом развитии Беларуси, считает доктор экономических наук Ирина Новикова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)