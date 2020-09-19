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В Минске второй месяц подряд падает промышленное производство

19.09.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе—августе 2020 года в Минске объем промышленного производства составил 11 млрд 991,5 млн рублей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.

Падение наблюдается второй месяц подряд и третий месяц с начала года. В январе 2020 года к январю 2019-го падение составило 1,3%. Затем наблюдался рост промышленного производства: в январе—феврале — на 1,8%, январе—марте — на 2,4%, январе—апреле — на 1,1%, январе—мае — на 0,8%, январе—июне — на 0,3%. В январе—июле вновь начался спад, и он составил 0,3%.

В январе—августе спад промпроизводства произошел в следующих видах экономической деятельности: горнодобывающей промышленности — на 36,9%, обрабатывающей — на 0,1%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 14,4%, изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности — на 1,4%, кокса и продуктов нефтепереработки — на 27,2%, резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических изделий — на 12,6%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 7,6%, электрооборудования — на 5,6%, транспортных средств и оборудования — на 3,1%, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 3,1%.

Прирост производства наблюдался: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 5%, химических продуктов — на 4,2%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 4,9%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 7,5%, машин и оборудования — на 8,4%, прочих готовых изделий, ремонте и монтаже машин и оборудования — на 10%, водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 1,2%.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе—августе 2020 года в Минске объем промышленного производства составил 11 млрд 991,5 млн рублей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период,...
 
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