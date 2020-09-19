Совершившего самоподжог в Смолевичах доставили в Республиканский ожоговый центр

Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, 19 сентября перевезли в минский Республиканский ожоговый центр.

Как сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, республиканский консилиум специалистов, который вечером 18 сентября состоялся в Смолевичах, принял решение, что здесь врачи оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение, что при стабилизации его состояния необходима госпитализация в Республиканский ожоговый центр.

«Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку. Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое», — отмечают в Минздраве.