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Совершившего самоподжог в Смолевичах доставили в Республиканский ожоговый центр

19.09.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, 19 сентября перевезли в минский Республиканский ожоговый центр.

Как сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, республиканский консилиум специалистов, который вечером 18 сентября состоялся в Смолевичах, принял решение, что здесь врачи оказали всю возможную помощь пострадавшему. Было принято решение, что при стабилизации его состояния необходима госпитализация в Республиканский ожоговый центр.

«Специалисты больницы в Смолевичах сделали все, чтобы пострадавший перенес транспортировку. Сейчас мужчина находится в реанимации центра в Минске. Состояние, к сожалению, крайне тяжелое», — отмечают в Минздраве.

18 сентября около полудня в Смолевичах 36-летний мужчина облил себя бензином и поджег напротив здания Смолевичского РОВД. Объятого огнем человека потушили сотрудники милиции, после чего он в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину, который совершил самоподжог в Смолевичах, 19 сентября перевезли в минский Республиканский ожоговый центр.
 
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