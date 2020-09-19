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На МКАД микроавтобус насмерть сбил лося
Источник материала: Tut.by
Автомобиль насмерть сбил лося на МКАД в районе Ангарской, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось днем 19 сентября. По информации очевидцев, микроавтобус ехал по внутреннему кольцу МКАД. В какой-то момент перед ним на дорогу внезапно выбежал лось — произошло столкновение.
В результате ДТП животное пало. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.
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По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.
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