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На МКАД микроавтобус насмерть сбил лося

19.09.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль насмерть сбил лося на МКАД в районе Ангарской, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

Происшествие случилось днем 19 сентября. По информации очевидцев, микроавтобус ехал по внутреннему кольцу МКАД. В какой-то момент перед ним на дорогу внезапно выбежал лось — произошло столкновение.

В результате ДТП животное пало. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.

 
 
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По предварительной информации, люди в аварии не пострадали.
 
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