Путин заявил, что Россия создала гиперзвуковое оружие, которого больше ни у кого нет

Источник материала: Onliner

Сегодня Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран. По его словам, приступить к созданию гиперзвукового оружия Москву вынудил Вашингтон после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году по решению Джорджа Буша — младшего.

«Выход Соединенных Штатов Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — цитирует российского президента kremlin.ru.

За разработку гиперзвукового блока «Авангард» Путин наградил конструктора Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня», — заявил Владимир Путин.