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Путин заявил, что Россия создала гиперзвуковое оружие, которого больше ни у кого нет

19.09.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран. По его словам, приступить к созданию гиперзвукового оружия Москву вынудил Вашингтон после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году по решению Джорджа Буша — младшего.

«Выход Соединенных Штатов Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал»,цитирует российского президента kremlin.ru.

За разработку гиперзвукового блока «Авангард» Путин наградил конструктора Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня», — заявил Владимир Путин.

 
 
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Сегодня Владимир Путин заявил, что Россия обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран. По его словам, приступить к созданию гиперзвукового...
 
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