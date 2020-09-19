«Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать». Навальный рассказал, как восстанавливается после отравления

Источник материала: Onliner

Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о ходе своего восстановления. По его словам, он все еще с трудом передвигается по лестнице и не может пользоваться телефоном, но потихоньку идет на поправку.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда.

Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: „Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово“. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: „О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Так что много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники „Шарите“ решили главную. Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, — человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки», — написал Алексей.