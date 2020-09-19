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Минчанки снова вышли на субботний марш

19.09.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Субботние женские марши в Минске уже стали традицией. Вот и сегодня в районе 15:00 белоруски стали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Накануне эта акция была анонсирована в Telegram-каналах как «Блестящий марш». Несмотря на мирный характер данных мероприятий, МВД называет их несанкционированными и расценивает как нарушение общественного порядка. Напомним, предыдущий женский марш запомнился довольно жесткими задержаниями. Посмотрим, повлияли ли они на боевой дух участниц.

В районе 15:00 на площади у рынка не очень многолюдно — несколько десятков человек, некоторые девушки в одежде с блестками, некоторые — с бело-красно-белой символикой. Они стоят небольшими группами, кто-то прогуливается по окрестностям. Девушкам сигналят проезжающие автомобили.

Минчанки снова вышли на субботний марш
Минчанки снова вышли на субботний марш
Минчанки снова вышли на субботний марш

Как замечает наш корреспондент, некоторые прохожие реагируют на участниц акции довольно-таки агрессивно. Периодически случаются словесные перепалки с оскорблениями. Пенсионерки, которые продают здесь грибы, спрашивают у протестующих, сколько им заплатили.

Постояв немного на площади, девушки дружной толпой двинулись в сторону улицы Максима Богдановича. Они хлопают в ладоши, подбадривая друг друга, скандируют лозунги, ставшие привычными в эти дни. В колонне ориентировочно несколько сотен человек.

Минчанки снова вышли на субботний марш
Минчанки снова вышли на субботний марш

Маршрут колонны кажется непредсказуемым (впрочем, как и на предыдущих шествиях). Вначале девушки свернули на Куйбышева и пошли в сторону Зеленого Луга, а затем внезапно перешли дорогу и направились в сторону центра. Чтобы не разрывать колонну, дорогу переходили на красный свет.

Если неделю назад ОМОН практически сразу начал задерживать участниц марша, то сейчас обстановка спокойная. Разве что темный микроавтобус с тонированными стеклами выдает близкое присутствие силовиков.

Минчанки снова вышли на субботний марш

 

 
Теги: Минск
 
 
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Субботние женские марши в Минске уже стали традицией. Вот и сегодня в районе 15:00 белоруски стали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Накануне эта...
 
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