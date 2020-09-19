Минчанки снова вышли на субботний марш

Источник материала: Onliner Субботние женские марши в Минске уже стали традицией. Вот и сегодня в районе 15:00 белоруски стали собираться на площадке возле Комаровского рынка. Накануне эта акция была анонсирована в Telegram-каналах как «Блестящий марш». Несмотря на мирный характер данных мероприятий, МВД называет их несанкционированными и расценивает как нарушение общественного порядка. Напомним, предыдущий женский марш запомнился довольно жесткими задержаниями. Посмотрим, повлияли ли они на боевой дух участниц.

В районе 15:00 на площади у рынка не очень многолюдно — несколько десятков человек, некоторые девушки в одежде с блестками, некоторые — с бело-красно-белой символикой. Они стоят небольшими группами, кто-то прогуливается по окрестностям. Девушкам сигналят проезжающие автомобили.













Как замечает наш корреспондент, некоторые прохожие реагируют на участниц акции довольно-таки агрессивно. Периодически случаются словесные перепалки с оскорблениями. Пенсионерки, которые продают здесь грибы, спрашивают у протестующих, сколько им заплатили.

Постояв немного на площади, девушки дружной толпой двинулись в сторону улицы Максима Богдановича. Они хлопают в ладоши, подбадривая друг друга, скандируют лозунги, ставшие привычными в эти дни. В колонне ориентировочно несколько сотен человек.









Маршрут колонны кажется непредсказуемым (впрочем, как и на предыдущих шествиях). Вначале девушки свернули на Куйбышева и пошли в сторону Зеленого Луга, а затем внезапно перешли дорогу и направились в сторону центра. Чтобы не разрывать колонну, дорогу переходили на красный свет.

Если неделю назад ОМОН практически сразу начал задерживать участниц марша, то сейчас обстановка спокойная. Разве что темный микроавтобус с тонированными стеклами выдает близкое присутствие силовиков.



