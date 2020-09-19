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Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня несколько десятков жителей Уручья собрались во дворе возле местной скульптуры, которую в народе прозвали Змагарычем, и решили провести небольшой праздник для жителей ближайших домов. Народ вынес стол, принес чай и печенье. Некоторые пришли с детьми. Однако вскоре к собравшимся присоединился мужчина средних лет, который довольно шумно и настойчиво стал требовать закончить мероприятие и разойтись.
Мужчина кричал на присутствующих, говорил, что это его двор, и так упорно старался прочесть информацию с беджа нашего журналиста, что в итоге просто сорвал его с шеи.
Местные решили вызвать милицию, однако через полчаса после звонка во двор так никто и не приехал. Также люди обращались к проходящим мимо патрульным милиционерам, но они решать конфликт не стали.
(Будет дополнено)
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Сегодня несколько десятков жителей Уручья собрались во дворе возле местной скульптуры, которую в народе прозвали Змагарычем, и решили провести небольшой праздник...
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