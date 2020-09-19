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Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)

19.09.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня несколько десятков жителей Уручья собрались во дворе возле местной скульптуры, которую в народе прозвали Змагарычем, и решили провести небольшой праздник для жителей ближайших домов. Народ вынес стол, принес чай и печенье. Некоторые пришли с детьми. Однако вскоре к собравшимся присоединился мужчина средних лет, который довольно шумно и настойчиво стал требовать закончить мероприятие и разойтись.

Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)
Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)

Мужчина кричал на присутствующих, говорил, что это его двор, и так упорно старался прочесть информацию с беджа нашего журналиста, что в итоге просто сорвал его с шеи.

Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)

Местные решили вызвать милицию, однако через полчаса после звонка во двор так никто и не приехал. Также люди обращались к проходящим мимо патрульным милиционерам, но они решать конфликт не стали.

Жители Уручья решили устроить во дворе праздник, но пришел мужчина и попытался его сорвать (видео)

(Будет дополнено)

 
 
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Сегодня несколько десятков жителей Уручья собрались во дворе возле местной скульптуры, которую в народе прозвали Змагарычем, и решили провести небольшой праздник...
 
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