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МВД: В Жлобине задержали мужчину, который разорвал государственный флаг. Возбуждено уголовное дело

19.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ведомстве рассказали о том, что идея совершить подобный поступок пришла в его голову после того, как он употребил алкоголь

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Жлобине был задержан 27-летний мужчина, который разорвал государственный флаг. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, пишет kp.by

- В Жлобинское РОВД 15 сентября поступило заявление от директора Дворца культуры металлургов. Он сообщил, что утром неизвестный мужчина снял флаг с флагштока, который находился недалеко от дворца. Сначала он попытался его поджечь, затем разорвал. Одну из частей флага мужчина выбросил в водоем, расположенный поблизости, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции нашли человека, который совершил противоправное действие. Им оказался 27-летний житель Жлобина. По его словам, идея совершить данный поступок пришла к нему в голову после употребления алкоголя.

В МВД отметили, что ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.
 
 
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В ведомстве рассказали о том, что идея совершить подобный поступок пришла в его голову после того, как он употребил алкоголь
 
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