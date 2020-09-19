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Взят под стражу молодечненец, которого судят за потасовку с силовиками, где ОМОНовец достал пистолет

19.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 сентября, на третий день судебного рассмотрения в Молодечненском суде уголовного дела по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженным с применением насилия) была изменена мера пресечения одному из обвиняемых — Павлу Пескову— с домашнего ареста на заключение под стражу.



Такое решение было инициировано начальником Молодечненского РОВД через гособвинителя по причине того, что якобы Песков собирается скрыться за пределы территории Беларуси. 

Государственный обвинитель Габрукович после допроса в суде всех свидетелей по данному делу внезапно зачитал письмо начальника Молодечненского РОВД Вадим Пригара, что имеется оперативная информация о том, что Павел Песков собирается скрыться за пределы территории Республики Беларусь. Судья Виктория Полещук приняла решение изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. За 10 минут перед оглашением решения суда под здание суда приехал автозак. Сотрудники милиции задержали Павла прямо в зале суда. Вероятно, Павла поместят в изолятор временного содержания Молодечненского РОВД.

Как передает из зала суда правозащитник "Весны" Алексей Лойко, у Павла Пескова на иждивении находится ребёнок 6 лет, также он осуществляет уход за бабушкой с инвалидностью первой группы. 

Напомним, 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, участников акции солидарности 19 июня, на которой молодечненцы отбили у силовиков задержанного. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали огромный резонанс, так как одном из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из ОМОНовцев оказался пистолет. Павел Песков признает вину частично.
 
 
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18 сентября, на третий день судебного рассмотрения в Молодечненском суде уголовного дела по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов...
 
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