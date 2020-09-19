Взят под стражу молодечненец, которого судят за потасовку с силовиками, где ОМОНовец достал пистолет









Такое решение было инициировано начальником Молодечненского РОВД через гособвинителя по причине того, что якобы Песков собирается скрыться за пределы территории Беларуси.





Государственный обвинитель Габрукович после допроса в суде всех свидетелей по данному делу внезапно зачитал письмо начальника Молодечненского РОВД Вадим Пригара, что имеется оперативная информация о том, что Павел Песков собирается скрыться за пределы территории Республики Беларусь. Судья Виктория Полещук приняла решение изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. За 10 минут перед оглашением решения суда под здание суда приехал автозак. Сотрудники милиции задержали Павла прямо в зале суда. Вероятно, Павла поместят в изолятор временного содержания Молодечненского РОВД.





правозащитник "Весны" Алексей Лойко, у Павла Пескова на иждивении находится ребёнок 6 лет, также он осуществляет уход за бабушкой с инвалидностью первой группы. Как передает из зала судау Павла Пескова на иждивении находится ребёнок 6 лет, также он осуществляет уход за бабушкой с инвалидностью первой группы.





Напомним, 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, участников акции солидарности 19 июня, на которой молодечненцы отбили у силовиков задержанного. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали огромный резонанс, так как одном из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из ОМОНовцев оказался пистолет. Павел Песков признает вину частично.