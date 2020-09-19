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В Витебске активиста задержали после того, как он напомнил начальнику милиции об обещании не разгонять мирные шествия

19.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский активист Христофор Желяпов был задержан после встречи с начальником УВД Витебского облисполкома Михаилом Грибом, на которой шла речь о милицейском произволе.


Михаил Гриб. Фото УВД облисполкома

На встречу с полковником милиции Грибом отправились представители общественно-политического совета Витебска Ирина Яскевич и Христофор Желяпов. Они напомнили об обещании не разгонять мирные демонстрации, данном на встрече в облисполкоме 17 августа и представили информацию о превышении сотрудниками МВД своих служебных полномочий, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

В свою очередь начальник УВД заявил, что проходящие в Витебске протесты — несанкционированные и милиция вынуждена на них как-то реагировать. Впрочем, зачем при этом обязательно применять силу, он объяснять не стал.

После этой встречи Христофор Желяпов был задержан и доставлен в Первомайский РОВД. Там на активиста составили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 23.34 КоАП — за участие в шествии 6 сентября.
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебский активист Христофор Желяпов был задержан после встречи с начальником УВД Витебского облисполкома Михаилом Грибом, на которой шла речь о милицейском...
 
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