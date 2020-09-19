В Витебске активиста задержали после того, как он напомнил начальнику милиции об обещании не разгонять мирные шествия





Михаил Гриб. Фото УВД облисполкома





«Віцебская вясна». На встречу с полковником милиции Грибом отправились представители общественно-политического совета Витебска Ирина Яскевич и Христофор Желяпов. Они напомнили об обещании не разгонять мирные демонстрации, данном на встрече в облисполкоме 17 августа и представили информацию о превышении сотрудниками МВД своих служебных полномочий, сообщает правозащитный сайт





В свою очередь начальник УВД заявил, что проходящие в Витебске протесты — несанкционированные и милиция вынуждена на них как-то реагировать. Впрочем, зачем при этом обязательно применять силу, он объяснять не стал.





После этой встречи Христофор Желяпов был задержан и доставлен в Первомайский РОВД. Там на активиста составили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 23.34 КоАП — за участие в шествии 6 сентября.