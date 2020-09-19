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Фотофакт. Минские спасатели - на высоте! Каждый день снимают бело-красно-белые флаги
Источник материала: Партизан
Таким образом по адресу Романовская слобода, 10 спасатели из МЧС избавляли фасад дома от бело-красно-белого флага с гербом «Пагоня».
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Таким образом по адресу Романовская слобода, 10 спасатели из МЧС избавляли фасад дома от бело-красно-белого флага с гербом «Пагоня».
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