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Фотофакт. Минские спасатели - на высоте! Каждый день снимают бело-красно-белые флаги

19.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким образом по адресу Романовская слобода, 10 спасатели из МЧС избавляли фасад дома от бело-красно-белого флага с гербом «Пагоня».


 
Спасатель не оставил флаг на балконе, а забрал его с собой, пишет finance.tut.by. На память?
 
 
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Таким образом по адресу Романовская слобода, 10 спасатели из МЧС избавляли фасад дома от бело-красно-белого флага с гербом «Пагоня».
 
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