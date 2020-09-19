«В декларацию записал даже шоколадку». Репортаж с белорусско-литовской границы после усиления контроля

Источник материала: Tut.by

«Фуры досматривают долго, даже одну шоколадку пришлось вносить в декларацию, со спиртным разворачивают», — делятся впечатлением водители, которые пересекали в последние сутки литовско-белорусскую границу. Противоречивые рассказы о происходящем на границе стали поступать в редакцию еще в пятницу, 18 августа. Рано утром в субботу AUTO.TUT.BY отправился к пункту пропуска «Каменный лог».







«В декларацию пришлось записать даже шоколадку»

Напомним, еще 10 сентября забеспокоились международные автоперевозчики: фирмы начали получать неподписанные предупреждения о том, что фуры с прибалтийскими номерами и грузом из Литвы, Латвии, Эстонии будут задерживать на границе для большого досмотра. Информацию об этом ГТК Беларуси тогда не прокомментировала.

А уже 18 сентября таможенники сообщили об усилили контроля на границе с Евросоюзом, особенно в отношении физических лиц. При этом, как подчеркнули в ГТК, нормы ввоза товаров остались прежними.

Еще до получения официальной информации от ГТК Беларуси читатели начали присылать в редакцию сообщения о том, что на границе с Польшей, Литвой, Латвией дальнобойщиков «серьезно трясут»: проверяют наличие нового товара в транспорте, а международников, которые везут груз из Прибалтики, досматривают иногда от нескольких часов до нескольких суток.

Водитель-международник из Беларуси Олег рассказал, что вчера въехал на пункт пропуска «Каменный лог» из Литвы и застрял там на несколько часов.

— Таможенники спрашивали, есть ли какой-либо новый товар, который я везу для себя. У меня были пара кроссовок, шоколадка, гель для душа и две пачки памперсов. На все это пришлось заполнять декларацию, — рассказал AUTO.TUT.BY водитель. — Таможенники сказали, что требуют это в соответствии с Соглашением о порядке перемещения физлицами товаров для личного пользования через границу.



Небольшие покупки дальнобойщику пришлось вносить в декларацию. Фото предоставлено читателем Олегом

Пока мужчина заполнял бумаги, то видел, что некоторые водители возмущались таким новшеством, спорили с таможенниками, некоторые, чтобы не задерживаться на границе, выбрасывали купленный товар в мусорку.

«Раньше нас так не досматривали»

Около 10.00 субботы возле ПП «Каменный лог» — затишье. Медленно продвигалась колейка из грузовиков, легковушек — ни одной.

За выездом из пункта пропуска в ожидании рейсового автобуса стоял мужчина с небольшой сумкой и пакетом. Выяснилось, что это дальнобойщик, мужчина перегонял сцепку из тягача и полуприцепа на «транзитах» из Литвы в Казахстан. Автопоезд остался на нашей границе, а водитель решил поехать в Минск к семье.

— Заехал на пункт пропуска вчера около полуночи, а выехал вот только сегодня почти в 11.00. Таможенники сказали, что будут делать запрос в Литву: проверять, правильно ли в инвойсе указана стоимость сцепки, которую я перегоняю. Раньше тоже могли задержать машину, но очень редко, чаще пропускали под конвоем или с финансовыми гарантиями, что я прибуду на таможню Казахстана, — рассказал мужчина.

Сколько именно придется ждать подтверждения стоимости автопоезда, неизвестно. По словам водителя, обычно, такие документы приходят в течение 10 дней. Никаких покупок с собой мужчина не вез.

— Я вчера узнал, что в машинах проверяют наличие нового товара, поэтому ничего и не покупал. Да мне и не слишком досадно от этого — ведь в Минске все можно купить, что есть в Вильнюсе.





Водитель уехал в столицу на рейсовом автобусе Eurolines, который ехал по маршруту Вильнюс-Минск. Пока он садился в автобус, пассажирский перевозчик рассказал, что из-за задержки на белорусской таможне он отстал от времени на два часа.

— Проверяли моих пассажиров. Люди не знали, что от них потребуют заполнять декларацию, очень были этим недовольны.

Еще один водитель, Николай, рассказал, что работает водителем восемь месяцев на литовской фирме. За все это время его отправляли на рентген-досмотр всего один раз.

— Сегодня я снова проходил рентген — стоял в очереди три часа. Со сной рядом были и машины из России из Прибалтики, но вторых было значительно больше. На границе все забито грузовиками — развернуться невозможно.

«Надо было меньше флагами махать»

Несмотря на то, что внутри пункта пропуска машин много, со стороны Литвы транспорт почти не выезжает: за полтора часа выехала всего одна легковая машина, рейсовый автобус и около пяти фур.

На ближайшей к ПП «Каменный лог» АЗС «Белоруснефть» тоже немноголюдно, хотя обычно водители приезжают сюда заправляться, оплачивать проезд по платным дорогам.

Кстати, водители, которые ехали на российских номерах говорили, что их машины прошли границу без задержки, а вот литовцев досматривали «по-серьезному».

— Надо было меньше флагами под границей махать, как это было на прошлой неделе с литовской стороны, я ехал и все видел. Так что правильно ваш батька все сделал, — резюмирует водитель из Калининграда.





Стоит сказать, были и водители, которые прошли границу без какого-то усиленного внимания со стороны сотрудников таможни.

— Я быстро проехал, новые товары для себя вез, но таможенникам не говорил. Так они ж не спрашивали, чего я сам буду признаваться! — засмеялся Павел, который ехал из Литвы в Беларусь.

— У меня было кое-что в салоне и багажнике, таможенники посмотрели на пакеты, но ничего не спросили, показать, что внутри пакетов не просили, вот я и поехала дальше, — радуется везению белоруска, которая ехала из Литвы с маленьким сыном.