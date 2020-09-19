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Левада-Центр: 13 процентов россиян за вхождение Беларуси в состав России

19.09.2020 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В 2019 году за вхождение Беларуси в состав России высказывалось 10% опрошенных россиян, теперь - 13%.

Таковы результаты опроса Левада-Центра, опубликованные 16 сентября. Опрос проводился в конце августа. 

На вопрос: «Как, по вашему мнению, должны строится отношения России и Беларуси?»,  41% ответил, что страны должны активнее развивать экономическое сотрудничество. В декабре 2019 подобный ответ дали 44% респондентов, пишет Thinktanks.by.

Еще 32% считают, что Россия и Беларусь должны сохранить отношения на нынешнем уровне (в 2019 году – 28%). 11% опрошенных убеждены, что Россия и Беларусь должны образовать более тесный союз с единым руководством во главе (в 2019 году – 11%).

Что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации считает 13% (в 2019 году – 10%).

При этом Беларусь занимает первое место среди стран, которые бы россияне могли назвать наиболее близкими друзьями – союзниками России.

Беларусь наиболее близким другом РФ назвали 58% респондентов (в 2019 - 62%).

При этом 2% опрошенных включили Беларусь в список «главных врагов».

 
 
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В 2019 году за вхождение Беларуси в состав России высказывалось 10% опрошенных россиян, теперь - 13%.
 
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