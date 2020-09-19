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Министр труда заявила, что она не призывает пенсионеров отказаться от пенсий. Это фейк
Источник материала: Onliner
В интернете стали появляться фотографии листовок, в которых министр труда Ирина Костевич якобы призывает пенсионеров отказаться от пенсии, чтобы «снизить нагрузку на бюджет республики». Сегодня министр выступила с заявлением и опровергла эту информацию. Об этом
— Однозначно заявляю: это ложная информация, — отметила министр. — Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме. Обращаю внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.
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В интернете стали появляться фотографии листовок, в которых министр труда Ирина Костевич якобы призывает пенсионеров отказаться от пенсии, чтобы «снизить...
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