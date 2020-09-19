Министр труда заявила, что она не призывает пенсионеров отказаться от пенсий. Это фейк

Источник материала: Onliner

В интернете стали появляться фотографии листовок, в которых министр труда Ирина Костевич якобы призывает пенсионеров отказаться от пенсии, чтобы «снизить нагрузку на бюджет республики». Сегодня министр выступила с заявлением и опровергла эту информацию. Об этом пишет БЕЛТА.

— Однозначно заявляю: это ложная информация, — отметила министр. — Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме. Обращаю внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.