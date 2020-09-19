Ради чего поиздевались над семьёй? Елена Лазарчик забрала своего 6-летнего сына из приюта





Елена Лазарчик с сыном / TUT.by





Активистка "Европейской Беларуси" Елена Лазарчик забрала своего 6-летнего сына Артема из социально-педагогического центра Фрунзенского района Минска. У ворот приюта аплодисментами её встретили более 200 человек.





Мальчика отвезли в приют, потому что 17 сентября Елена не успела забрать его из школы. Мать объясняет, что ее задержали около 16:00 и продержали под стражей несколько часов без объяснения причин. За это время сотрудники школы смогли позвонить в органы опеки и попечительства, хотя могли просто позвонить другим взрослым родственникам мальчика.



