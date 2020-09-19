В Пинске хасидам для празднования нового года отдали школу













Вечером в школе началось празднование Рош ха-Шана. Еврейский новый год пройдёт с 18 по 20 сентября.









Паломники, подобно всем еврейским праздникам, первый день праздника проводили в молитве. Иудеи считают, что в это время Бог судит весь мир. Считается, что на небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году. Согласно рабби Элиэзеру, в эти дни был сотворён мир.









Евреи считают, что на небесах выносится решение: кому — жить, а кому — умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. В богослужении на праздник преобладают мотивы самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.





Характерная черта празднования Рош ха-Шана — трубление во время синагогальной службы в шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.





В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни». Во время праздничной трапезы по традиции обмакивают хлеб (обычно круглую халу), над которым было произнесено благословение, в мёд, чтобы наступающий год был сладким. Также существует обычай на Рош ха-Шана есть яблоки с мёдом.