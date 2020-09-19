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"Блестящий" женский марш стартовал в Минске: "Спасибо журналистам"
Источник материала: Партизан
Сейчас колонна женщин движется по улице Богдановича.
Сегодня участницы украсили себя блестящими вещами, т.е. с блёстками. Но и традиционных для минских протестов бело-красно-белых атрибутов у них с собой тоже много.
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Сейчас колонна женщин движется по улице Богдановича. Стрим finance.tut.by
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