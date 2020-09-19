МАРТ направило предостережение гендиректору БАА за прогноз значительного подорожания новых автомобилей

статье , размещенной на интернет-портале Interfax.by, заявил о значительном повышении цен на новые автомобили у белорусских дилеров в конце года". Как сообщает МАРТ, Сидоревич "в, размещенной на интернет-портале Interfax.by, заявил о значительном повышении цен на новые автомобили у белорусских дилеров в конце года".





На портале Interfax.by эта заметка есть и сейчас. Алекасандр Сидоревич сказал следующее: "Ситуация в стране привела к очередному витку девальвации национальной валюты ко всем валютам, и автодилеры соразмерно поднимают цены по мере распродажи складов и по факту поступления новых партий автомобилей... Стоимость автомобилей в последние месяцы растет пропорционально падению курса белорусского рубля к корзине валют и увеличению себестоимости со стороны заводов-изготовителей".













"Основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. Автозаводы в РФ поднимают свои цены не менее чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%", – подчеркнул глава ассоциации. Также усугубляет ситуацию то, что все банки Беларуси практически остановили потребительское кредитование, отметил эксперт. Сокращено и автокредитование юридических лиц. "Формально кредитные продукты для юридических лиц еще доступны, но фактически предоставление ресурсов сокращено до минимума. Слабый спрос на фоне неопределенности ситуации в стране, а также остановка кредитования приведут к значительному падению продаж в сентябре и в последующих месяцах года", – резюмировал генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации.





МАРТ счел, что "подобные высказывания генерального директора Автомобильной ассоциации об однозначном повышении цен на автомобили у белорусских дилеров могут свидетельствовать о планировании координации экономической деятельности названных субъектов, что в свою очередь может привести к нарушению пункта 4 статьи 20 Закона РБ от 12 декабря 2013 г. №94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".





Следует отметить, что "ценовые прогнозы" со стороны ассоциаций, в которые входят участники рынка, могут являться предпосылкой для нарушения антимонопольного законодательства.





Кроме того, подобные высказывания могут быть восприняты участниками рынка как ориентир ценовой политики, способный привести к необоснованному росту цен, а также способствовать возникновению ажиотажного спроса".







