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Петровых: если есть претензии к Кондрусевичу, логичнее вызвать его в Минск
19.09.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ситуация с председателем Конференции католических епископов Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем
© Sputnik / Виктор Толочко
"История с митрополитом Кондрусевичем напоминает выражение Троцкого – посадить его нет повода, а терпеть его больше невозможно. При этом не следует забывать, что мы все же имеем дело с руководителем всей Католической церкви Беларуси, и масса людей будет выступать против таких решений", – сказал эксперт.
По мнению Петровых, пока непонятно, что белорусские власти в конце концов могут предъявить Тадеушу Кондрусевичу. К тому же, нельзя не считаться с влиянием Ватикана, который является сильным мировым актором.
Комментарий специалиста по религиоведению, магистра Андрея Петровых слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Пока непонятно, что белорусские власти могут реально предъявить митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, считает эксперт Андрей Петровых.
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