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Петровых: если есть претензии к Кондрусевичу, логичнее вызвать его в Минск

19.09.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Петровых о влиянии Ватикана и ситуации с митрополитом Кондрусевичем.

Ситуация с председателем Конференции католических епископов Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем продолжает оставаться в центре внимания СМИ. Сайт Римско-католической церкви в Беларуси приводит слова государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который обратил внимание на настоятельное требование Святого Престола, чтобы епископ вернулся в свою диоцезию и продолжал руководить паствой. Прокомментировать перспективы выхода из сложившейся ситуации мы попросили известного белорусского специалиста в области религиозной дипломатии Андрея Петровых. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"История с митрополитом Кондрусевичем напоминает выражение Троцкого – посадить его нет повода, а терпеть его больше невозможно. При этом не следует забывать, что мы все же имеем дело с руководителем всей Католической церкви Беларуси, и масса людей будет выступать против таких решений", – сказал эксперт.

По мнению Петровых, пока непонятно, что белорусские власти в конце концов могут предъявить Тадеушу Кондрусевичу. К тому же, нельзя не считаться с влиянием Ватикана, который является сильным мировым актором.

Комментарий специалиста по религиоведению, магистра Андрея Петровых слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Пока непонятно, что белорусские власти могут реально предъявить митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, считает эксперт Андрей Петровых.
 
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