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Ночью заморозки, днем до +24°C: какой будет погода в Беларуси в воскресенье

19.09.2020 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Солнечно и до +24°C будет в Беларуси в воскресенье, об этом свидетельствует прогноз погоды Белгидрометцентра.

© Sputnik / Константин Чалабов
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21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами сгустится туман. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +2..+9°C, по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до 0..-2°C. В середине дня воздух прогреется до +16 +22°C, по юго-западу столбик термометра поднимется до +24°C.

В Минске в воскресенье будет переменная облачность, осадков не ожидается. Утром и вечером над столицей образуется дымка. Ночью температура воздуха составит +7..+9°C, в дневные часы потеплеет до +13..+15°C, вечером похолодает до +8..+10°C. В течение дня атмосферное давление незначительно вырастет.

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Теги: Минск
 
 
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Предпоследнее воскресенье сентября порадует белорусов хорошей погодой, при этом ночью в некоторых районах температура может опускаться ниже 0°C.
 
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