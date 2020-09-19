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Силовики запихнули в автозак 73-летнюю Нину Багинскую

19.09.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, в субботу, женщины Минска по традиции устроили красивый марш. Около двух часов они спокойно гуляли по Минску, выкрикивая лозунги вроде «Верым, можам, пераможам», «Свободу журналистам» и другие. 

А потом начались брутальные задержания. Одной из первых в автозак попала легенда беларуских протестов, 73-летняя активистка Нина Багинская. Видимо, силовиков уже не смущает даже возраст. 

Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нивы»

Читайте по теме: «Пока нет альцгеймера – буду ходить с флагом». Поговорили с Ниной Багинской – той самой смелой пенсионеркой, которая отшила ОМОН

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, в субботу, женщины Минска по традиции устроили красивый марш. Около двух часов они спокойно гуляли по Минску, выкрикивая лозунги вроде «Верым, можам,...
 
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