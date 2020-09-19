Силовики запихнули в автозак 73-летнюю Нину Багинскую

Источник материала: KYKY

Сегодня, в субботу, женщины Минска по традиции устроили красивый марш. Около двух часов они спокойно гуляли по Минску, выкрикивая лозунги вроде «Верым, можам, пераможам», «Свободу журналистам» и другие.

А потом начались брутальные задержания. Одной из первых в автозак попала легенда беларуских протестов, 73-летняя активистка Нина Багинская. Видимо, силовиков уже не смущает даже возраст.

Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нивы»