МИД расценивает участие Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС как вмешательство во внутренние дела Беларуси

Официальный Минск расценивает планируемое участие бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе как неуважение к гражданам страны. Об этом говорится в распространенном 19 сентября комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Анатолия Глаза.

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?» — отметил Глаз.

«После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси. Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе», — дополнил пресс-секретарь МИД.

Заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза состоится 21 сентября. На нем будут обсуждаться санкции в отношении белорусских чиновников, которых ЕС считает ответственными за применение насилия в отношении мирных демонстрантов и фальсификацию результатов президентских выборов, прошедших 9 августа.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой не признал итоги президентских выборов в Беларуси и Александра Лукашенко — президентом Беларуси по истечении срока его полномочий (5 ноября).

Европарламент приветствовал созданный по инициативе Светланы Тихановской Координационный совет «как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси».

Европарламент поддержал санкции ЕС «против лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко».