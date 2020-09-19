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Видеофакт. Несколько тысяч минчанок участвуют в женском марше солидарности
Источник материала: Навiны
Ставший уже традиционным субботний женский марш солидарности проходит 19 сентября в центре Минска.
В соцсетях акция анонсировалась как «Блестящий марш женской солидарности», а его участницам предлагалось взять с собой «мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты».
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Ставший уже традиционным субботний женский марш солидарности проходит 19 сентября в центре Минска. В соцсетях акция анонсировалась как «Блестящий марш женской...
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