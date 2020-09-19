«Витебск» не смог обыграть аутсайдера из Бобруйска

Источник материала: Tut.by

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19 сентября еще тремя играми продолжился 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу . «Витебск» у себя дома не смог обыграть «Белшину». В Бресте местное «Динамо» принимает «Энергетик-БГУ».

Центральными матчами тура, пожалуй, назовем противостояние брестского «Динамо» и «Энергетика-БГУ», а также сражение «Ислочи» против минского «Динамо».

Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоý» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?



Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Ислочи»

«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.

Этот матч станет украшением тура, не пропустите. 20 сентября, Минск, стадион «Трактор», 13.00.

В Бресте же местное «Динамо», которое вылетело из Лиги чемпионов , примет «Энергетик-БГУ». «Студенты» пропустили прошлый тур и явно находятся не в тонусе. Брестчане должны быть злы и мотивированы.





БАТЭ после вылета из Лиги Европы во втором раунде квалификации поедет в Слуцк, чтобы постараться добыть три очка в борьбе за золотые награды чемпионата. Борисовчанам все еще не помогут Игорь Стасевич и Станислав Драгун.

Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28 туре.

19 сентября состоятся три игры:

ФК «Витебск» — «Белшина» — 1:1

Витебск. 19 сентября. ЦСК. 600 зрителей.

Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков.

ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Жулио Сезар, Клопоцкий, Чалов — Гуренко, Вандерсон, Каленчук, Матвеенко (Теверов, 78), Диего — Федосов (Волков, 68).

«Белшина»: Харитонович — Соланович (Рекиш, 57), Кучинский, Глебко (Бордуков, 46), Нечаев — Кирисов, Ковалевский (Лебедев, 80), Салимов, Одеоибо, Ясюкевич — Ковель.

Голы: 1:0 — Вандерсон (53). 1:1 — Салимов (64).

Предупреждения: Матвеенко (37), Бордуков (46), Ясюкевич (85).

«Витебск» после унизительного поражения с крупным счетом в прошлом туре, похоже, не смог оправиться от случившегося и в этом туре упустил победу у себя дома над аутсайдером турнира из Бобруйска.

Для «Белшины» заработанный бал очень важен в борьбе за выживание.

«Динамо-Брест» — «Энергетик-БГУ» — 2:1

Матч начался.

ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00.

20 сентября тур завершится еще тремя матчами:

«Ислочь» — «Динамо-Минск», 13.00;

ФК «Слуцк» — БАТЭ, 15.00;

«Славия» — «Шахтер», 17.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Шахтер» 23 46 БАТЭ 23 46 «Неман» 24 44 «Торпедо-БелАЗ» 23 38 «Ислочь» 23 38 «Рух» 24 36 «Энергетик-БГУ» 22 34 «Динамо» (Минск) 22 33 «Динамо» (Брест) 21 32 «Витебск» 24 31 ФК «Минск» 22 25 «Славия» 21 24 ФК «Слуцк» 21 21 ФК «Городея» 22 20 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 22 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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