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«Витебск» не смог обыграть аутсайдера из Бобруйска
Источник материала: Tut.by
19 сентября еще тремя играми продолжился 24-й тур
Центральными матчами тура, пожалуй, назовем противостояние брестского «Динамо» и «Энергетика-БГУ», а также сражение «Ислочи» против минского «Динамо».
Минское «Динамо» Леонида Кучука находится в крутом пике. Вылет из Лиги Европы на первом же этапе. Поражение от «Крумкачоý» в Кубке Беларуси. Поражение от Бреста в прошлом туре. О медалях можно забыть?
«Ислочь» Виталия Жуковского — на коне! Пять подряд побед в чемпионате — это рекорд клуба. Реальная борьба за бронзовые награды. Несмотря на то что периодически футболистам не платят вовремя.
Этот матч станет украшением тура, не пропустите. 20 сентября, Минск, стадион «Трактор», 13.00.
В Бресте же местное «Динамо», которое
Борьба за чемпионство развернется жаркая. «Шахтер» и БАТЭ уже в равных условиях и выступают только в Беларуси. Но календарь чуть легче у «горняков». Между собой команды сыграют в 28 туре.
19 сентября состоятся три игры:
ФК «Витебск» — «Белшина» — 1:1
Витебск. 19 сентября. ЦСК. 600 зрителей.
Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков.
ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Жулио Сезар, Клопоцкий, Чалов — Гуренко, Вандерсон, Каленчук, Матвеенко (Теверов, 78), Диего — Федосов (Волков, 68).
«Белшина»: Харитонович — Соланович (Рекиш, 57), Кучинский, Глебко (Бордуков, 46), Нечаев — Кирисов, Ковалевский (Лебедев, 80), Салимов, Одеоибо, Ясюкевич — Ковель.
Голы: 1:0 — Вандерсон (53). 1:1 — Салимов (64).
Предупреждения: Матвеенко (37), Бордуков (46), Ясюкевич (85).
«Витебск» после унизительного поражения с крупным счетом в прошлом туре, похоже, не смог оправиться от случившегося и в этом туре упустил победу у себя дома над аутсайдером турнира из Бобруйска.
Для «Белшины» заработанный бал очень важен в борьбе за выживание.
«Динамо-Брест» — «Энергетик-БГУ» — 2:1
Матч начался.
ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 18.00.
20 сентября тур завершится еще тремя матчами:
«Ислочь» — «Динамо-Минск», 13.00;
ФК «Слуцк» — БАТЭ, 15.00;
«Славия» — «Шахтер», 17.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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19 сентября проходят три матча 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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