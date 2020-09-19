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Министр труда - про призывы отказаться от пенсий, выплату этих денег и работу ФСЗН
Источник материала: Tut.by
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что в Сети появилось обращение от ее имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. Об этом
«Однозначно заявляю — это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан, — говорится в заявлении министра труда. — Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме».
По словам Ирины Костевич, фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме.
Ранее в Минтруда
По этому поводу на сайте Минтруда разместили стихотворение. Авторство не уточняется.
На начало августа в Беларуси было 2 миллиона 497,2 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в июле был на уровне 456,8 рубля. В пересчете в доллары эта сумма составляет около 189 долларов по среднему курсу Нацбанка за июль.
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что в Сети появилось обращение от ее имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. Об этом...
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