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Министр труда - про призывы отказаться от пенсий, выплату этих денег и работу ФСЗН

19.09.2020 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что в Сети появилось обращение от ее имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. Об этом сообщается на сайте Минтруда. При этом Ирина Костевич не уточнила, где размещены подобные сообщения от ее имени.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Однозначно заявляю — это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан, — говорится в заявлении министра труда. — Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме».

По словам Ирины Костевич, фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме.

Ранее в Минтруда акцентировали косвенно внимание на пенсионных выплатах, когда обращались к трудовым коллективам из-за возможных забастовок. «Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий», — отмечали в ведомстве.

По этому поводу на сайте Минтруда разместили стихотворение. Авторство не уточняется.

С сайта Минтруда

На начало августа в Беларуси было 2 миллиона 497,2 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в июле был на уровне 456,8 рубля. В пересчете в доллары эта сумма составляет около 189 долларов по среднему курсу Нацбанка за июль.

 
 
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что в Сети появилось обращение от ее имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. Об этом...
 
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