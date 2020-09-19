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Минтруда о призывах отказаться от пенсий: это ложная информация

19.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение от имени министерства труда и социальной защиты к пенсионерам с призывом отказаться от пенсий является фейком, заявила глава ведомства Ирина Костевич.





По ее словам, на днях она увидела в интернете обращение от своего имени к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. 

"Однозначно заявляю – это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан. Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме", – подчеркнула Костевич.

Кроме того, министр обратила внимание граждан, что площадкой для размещения официальной информации министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.

Напомним, в августе пенсии белорусам выплатили досрочно. В Минтруда тогда пояснили свой шаг желанием создать пенсионерам комфортные условия для получения пенсий, минимизировать число поездок в транспорте и уменьшить количество социальных контактов.
 
 
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Обращение от имени министерства труда и социальной защиты к пенсионерам с призывом отказаться от пенсий является фейком, заявила глава ведомства Ирина Костевич.
 
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