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Мужчину, который поджёг себя в Смолевичах, перевезли в Минск

19.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчину, который 18 сентября поджёг себя перед отделением милиции в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, который работает на базе Больницы скорой медицинской помощи.

Состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое, сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси. Пациент находится в реанимации.
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину, который 18 сентября поджёг себя перед отделением милиции в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, который работает на базе...
 
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