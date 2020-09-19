|
Мужчину, который поджёг себя в Смолевичах, перевезли в Минск
Источник материала: Партизан
Мужчину, который 18 сентября поджёг себя перед отделением милиции в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, который работает на базе Больницы скорой медицинской помощи.
Состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое, сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси. Пациент находится в реанимации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину, который 18 сентября поджёг себя перед отделением милиции в Смолевичах, перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске, который работает на базе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)