Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неуважение к суверенитету. Парламентарии и экспертное сообщество Беларуси расценивают санкции ЕС, как вмешательство во внутреннюю политику страны, передает телеканал «МИР 24».

Совет Республики раскритиковал резолюцию Европарламента. Эксперты уверены, что это попытка внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Принципиально то, что конечная их цель свержение действующего политического режима, разрыв союзнических связей между Россией и Беларусью. Установление в Беларуси абсолютно прозападного управляемого контролируемого лидера или группы лидеров, которые будут полностью подчиняться указаниям, которые исходят из западных столиц», – заявил секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин.

Накануне президент Беларуси обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины, чтобы политики этих стран не развязывали конфликты. Эти слова Александра Лукашенко прозвучали со сцены Минск-Арены, где глава государства выступил перед участницами женского форума «За Беларусь».