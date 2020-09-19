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Совет Республики раскритиковал резолюцию Европарламента

19.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неуважение к суверенитету. Парламентарии и экспертное сообщество Беларуси расценивают санкции ЕС, как вмешательство во внутреннюю политику страны, передает телеканал «МИР 24».

Совет Республики раскритиковал резолюцию Европарламента. Эксперты уверены, что это попытка внести раскол в белорусское общество, дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Принципиально то, что конечная их цель свержение действующего политического режима, разрыв союзнических связей между Россией и Беларусью. Установление в Беларуси абсолютно прозападного управляемого контролируемого лидера или группы лидеров, которые будут полностью подчиняться указаниям, которые исходят из западных столиц», – заявил секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин.

Накануне президент Беларуси обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины, чтобы политики этих стран не развязывали конфликты. Эти слова Александра Лукашенко прозвучали со сцены Минск-Арены, где глава государства выступил перед участницами женского форума «За Беларусь».



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Теги: Минск
 
 
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Эксперты уверены, что это попытка внести раскол в белорусское общество и дестабилизировать ситуацию в стране.
 
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