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Королевские расценки: сколько стоит выступление Меган Маркл и принца Гарри?

19.09.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Бывшие герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри оценили свои публичные выступления в 250 тысяч долларов, об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на собственный источник.

Выяснилось, что первоначально Меган и Гарри требовали за одно публичное выступление от 750 тысяч до 1 миллиона долларов. Однако им пришлось умерить свои аппетиты и снизить расценки в несколько раз. "Меган Маркл и принц Гарри могут получить только 250 тысяч долларов за выступление вместо 1 миллиона долларов", - рассказал таинственный источник.

© AFP 2020 / PAUL FAITH
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Бывшим герцогам Сассекским пришлось уменьшить стоимость своих услуг, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов. В данный момент стоимость их выступления сопоставима с ценой на речь от действующих членов королевской семьи, несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя придворные полномочия и чины.

В то же время, беглецы из Букингемского дворца очень тщательно выбирают клиентов. Они изучают информацию обо всех корпорациях, членах организаций и прочих лицах, связанных с мероприятием, на которое их зовут, или принимающих в нем участие. Также в райдере четы указано, что организаторы мероприятия также должны объяснить, как будут транслироваться онлайн-выступления в случае возникновения технических проблем в ходе их выступления.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл не исполняют обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, а также жить без соблюдения королевского протокола, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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Теги: Минск
 
 
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Стало известно, что первоначально бывшие герцоги Сассекские требовали за одно публичное выступление от 750 тысяч долларов, однако позже они были вынуждены...
 
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