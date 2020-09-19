На женском марше начались задержания

Количество участниц женского марша, который проходит 19 сентября в Минске, выросло до нескольких тысяч, начались задержания.





В соцсетях акция анонсировалась как «Блестящий марш женской солидарности», а его участницам предлагалось взять с собой «мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты».

Женщины собрались около 15:00 в районе Комаровского рынка и пошли шествием по улицам Хоружей и Богдановича к площади Бангалор, а затем свернули на улицу Сурганова. По пути их приветствовали сигналами проезжающие автомобилисты, также около десятка человек выстроились в цепь солидарности на улице Богдановича. Здесь же поддержать участниц марша приехало несколько десятков байкеров, которые проследовали по проезжей части рядом с идущими по тротуару женщинами.

На площадке возле торгового центра «Европа» рядом с площадью Бангалор люди в гражданской одежде и масках попытались задержать двоих байкеров — парня и его девушку. Появились сотрудники в зеленой форме без опознавательных знаков. Женщины окружили байкеров, чтобы противостоять их задержанию. Участницы марша скандируют «Пошли вон!», «Позор!» Предположительно, один из байкеров все-таки был задержан.

На пересечении Сурганова и улицы Якуба Коласа к шествию подъехали несколько автозаков, автобусов и микроавтобусов, из которых вышли сотрудники ОМОН, а также силовики в зеленой форме и балаклавах. Один из них по рации отдал приказ «заблокировать». Часть женщин стоит в сцепке возле молодежного центра «Айсберг». Женщины громко кричат и скандируют «Свободу!», «Закон для всех!»

ОМОН начал задерживать участниц, в том числе задержал пожилую активистку Нину Багинскую. Кроме того, задержан мужчина, про которого омоновец успел сказать сослуживцам, что он итальянец.