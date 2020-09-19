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МИД Беларуси озвучил правильный вопрос в отношении выборов

19.09.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси, возмущаясь сегодня по поводу возможного участия Светланы Тихановской в заседании глав МИД ЕС в Брюсселе, поставил на удивление поставил правильный вопрос в отношении результатов президентских выборов.

«…такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам. Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения?» - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

Моральное право у сотрудников МИД на такой вопрос может появиться только в том случае, если они смогут ответить на вопрос, который возник у подавляющего большинства граждан страны еще 10 августа.

Г-н Макей и г-н Глаз, ответьте на вопрос «Зачем вообще проводить выборы, если можно просто нарисовать 80% в ситуации, когда лучшее на что мог рассчитывать Лукашенко по итогам голосования 9 августа – второй тур?».

Ведь именно фальсификация итогов выборов, да и еще такая демонстративная – 80%, и есть ни что иное как, выражаясь лексикой МИД, «реализация курса на подрыв суверенитета Беларуси».

 
 
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МИД Беларуси, возмущаясь сегодня по поводу возможного участия Светланы Тихановской в заседании глав МИД ЕС в Брюсселе, поставил на удивление поставил правильный...
 
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